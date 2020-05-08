Варшава, , 23:12 — REGNUM Закон о голосовании на выборах главы государства по почте в связи с угрозой эпидемии коронавируса подписал президент Польши Анджей Дуда. Об этом 8 мая сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.

Президент подписал закон о заочном голосовании, который вступит в силу со дня его официальной публикации.

Законопроект, выдвинутый правящей партией «Право и справедливость», вызвал политические дебаты. Закон был принят нижней палатой парламента, но отклонён сенатом. 7 мая сейм преодолел вето сената и принял спорный закон, после чего он был подписан президентом Польши.

Первый тур выборов президента должен был состояться 10 мая, но в соответствии с конституцией Польши может быть перенесён на срок до 23 мая. Однако дата выборов до сих пор не определена, при том, что полномочия действующего президента страны истекают летом текущего года.

Все ведущие политики страны сходятся на том, что за такой короткий срок невозможно организовать проведение заочных выборов президента. Согласно предложенному плану выхода из ситуации, Верховный суд признает выборы президента недействительными в связи с их непроведением, а спикер сейма назначит проведение новых президентских выборов на ближайшую возможную дату.

На пост главы государства претендуют десять кандидатов, в том числе действующий президент Польши Анджей Дуда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши лишилась возможности печатать избирательные бюллетени и объявила о невозможности проведения выборов президента 10 мая.

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