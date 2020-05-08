Рим, , 19:16 — REGNUM 8000 граждан Италии по-прежнему находятся за рубежом и не могут вернуться в страну, передает Affari Italiani в пятницу, 8 мая.

Цена на коммерческие вывозные рейсы, в частности, из Южной Америки, колеблется от 2 до 9 тысяч евро за билет, не все граждане могут себе это позволить, посольства же во многих случаев не оказывают никакой помощи, сказано в публикации.

В марте-апреле власти ЕС выделяли средства на возвращение граждан стран-членов Евросоюза домой, но этой программой в силу неясных причин сумели воспользоваться лишь 1133 гражданина Италии (к примеру, по той же программе граждан Германии было вывезено 32 280).

Регулярное сообщение между Италией и другими странами было прервано из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.