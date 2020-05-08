Берлин, , 13:03 — REGNUM

Слова главы МИД Германии имеют широкое мировое значение, но в данный момент они в первую очередь адресованы президентам Латвии, Литвы и Эстонии, в очередной раз «возложившим» на нацистскую Германию и СССР равную ответственность за начало Второй мировой войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 мая, комментируя заявления Хайко Мааса.

Как сообщалось ранее, в своей статье в журнале Spiegel министр иностранных дел Германии написал, что «Германия единолично развязала Вторую мировую войну» и что «только Германия несет ответственность за Холокост», а те, кто «сеет сомнение и навязывает другим народам роль преступника, чинит несправедливость».

«Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сделал важнейшее заявление. В принципе, официальная позиция Берлина по вопросу о том, кто несёт ответственность на развязывание Второй мировой войны в Европе, хорошо известна. И это — всемирно признанная позиция, поскольку решения Международного трибунала в Нюрнберге незыблемы.

Эта констатация не означает, что не могут выясняться нюансы положения того периода, роль тех, кто помимо самой немецкой буржуазной элиты толкал Гитлера к походу на Восток, кто финансировал его политическую деятельность и военные приготовления, кто оказывал ему внешнеполитическую поддержку, — это всё очень важно. Важно выяснить до конца и роль тех, кто был готов пойти с Гитлером в поход на Восток и раздирал вместе с ним на части соседние страны. Но главный факт незыблем: Гитлер дал указание подготовить план нападения на Польшу ещё в марте 1939 года, и 1 сентября 1939 года именно германские войска перешли польскую границу, а 22 июня 1941 года — границу СССР.

Примечательный факт в этой связи и ответ тем, кто обвиняет руководство СССР в вынашивании агрессивных планов ведения войны с Германией за пределами наших границ: весной 1941 года в Москве было принято решение о создании Третьего оборонительного рубежа по линии Ржев — Вязьма (соответствующие карты и другие документы можно найти в интернете).

Министр иностранных дел ФРГ прав: от немцев многое зависит в современной Европе, в том числе и во вновь раздирающем её вопросе об ответственности за развязывание Второй мировой войны. Поэтому сегодня его слова о том, что нельзя заменять рациональное мышление мифами и делать «атакованных атаковавшими, а жертв преступниками», дорогого стоят.

Эти слова имеют широкое мировое значение. Но сегодня они в первую очередь адресованы президентам Латвии, Литвы и Эстонии, которые именно накануне 75-летия Победы выступили с очередным глупым заявлением, возлагающим на нацистскую Германию и СССР равную ответственность за начало Второй мировой войны в Европе.