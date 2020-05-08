Ташкент, , 11:59 — REGNUM Поздравлениями по случаю по случаю Дня Победы обменялись главы Узбекистана и Казахастана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев, сообщили 8 мая в пресс-службе узбекистанского лидера.

Президенты пожелали ветеранам и народам двух стран мира, здоровья и благополучия. Стороны также обсудили сотрудничество при ликвидации последствий прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.

В частности, согласованы дальнейшие действия по оказанию помощи населению и восстановлению пострадавших населенных пунктов. Кроме того, собеседники обсудили ситуацию с распространением коронавируса.

Отметим, Шавкат Мирзиёев провел также разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Собеседники обменялись поздравлениями с Днем Победы.

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