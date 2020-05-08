Ташкент, , 11:39 — REGNUM Поздравлениями с Днем Победы обменялись главы Узбекистана и Белоруссии Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко 8 мая во время телефонного разговора, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса и договорились наладить сотрудничество в этой сфере. В частности, профильные ведомства двух стран получили задание наладить тесную координацию.

Собеседники также отметили положительную динамику развития двусторонних торговых отношений, а также налаживание сотрудничества между регионами и предпринимателями.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Узбекистан направил в Белоруссию гуманитарную помощь. В Минск доставлены медицинские маски, защитные очки, перчатки и респираторы.

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