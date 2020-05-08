Минск, , 10:08 — REGNUM Депутаты парламента Белоруссии одобрили проведение президентских выборов в стране на 9 августа 2020 года, сообщает 8 мая агентство «БелТА».

Глава Центрального избирательного комитета Белоруссии Лидия Ермошина предложила депутатам назначить выборы на 9 августа. Парламент поддержал предложение ЦИК.

Напомним, 4 мая на онлайн-встрече с главой Молдавии Игорем Додоном президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы в республике пройдут летом 2020 года.

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