Анкара, , 08:55 — REGNUM Глава управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун осудил британские СМИ за информацию о бесполезности средств индивидуальной защиты, заказанных королевством в Турции. Об этом 8 мая он сообщил на своей странице в Twitter.

Алтун подчеркнул, что подобные утверждения с негодованием были отвергнуты как представителями Турции, так и Великобритании.

«Сообщения о непригодности средств индивидуальной защиты, предоставленных Великобритании Турцией в количестве 400 тыс. штук, не соответствуют действительности», — отметил Алтун.

Напомним, две недели назад правительство Великобритании заказало в Турции 400 тыс. средств индивидуальной защиты, однако по некоторым причинам поставка была задержана. Проблема была урегулирована после вмешательства турецкого правительства.

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