Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Соединённые Штаты смогут отправить аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в Россию в нужный момент, заявил 7 мая президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Предложение об отправке оборудования в Россию, по словам американского лидера, сделано в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Я предложил, если им (России — ред.) нужно, у нас много аппаратов ИВЛ, если им нужны аппараты ИВЛ, мы бы с радостью отправили некоторое их количество. И мы сделаем это. В подходящий момент мы направим», — объяснил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом, а также обсудили ряд вопросов, в том числе борьбу с коронавирусом.

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