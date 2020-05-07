Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких для поддержания пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает агентство Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся сегодня. Лидеры двух стран поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом, а также обсудили ряд вопросов, в том числе борьбу с коронавирусом.

Напомним, что ранее Россия направляла в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Российский лидер тогда говорил, что, направляя в США помощь, Россия рассчитывает, что при необходимости в будущем она получит помощь от Соединенных Штатов.