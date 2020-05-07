Бишкек, , 22:17 — REGNUM Центры США по контролю и профилактике заболеваний обещают выделить $6 млн 800 тысяч (503 млн рублей) на поддержку борьбы властей стран Туркестанского региона с распространением коронавирусной инфекции, передает «Кабар».

Из этих денег $1 млн 380 тысяч (102 млн рублей) будут предназначаться для правительства Киргизии.

На эти средства планируют закупить для нужд министерства здравоохранения республики оборудование для проведения тестов на коронавирус и расходных материалов к ним, а также на организацию тренингов для местных медиков и на внедрение клинических протоколов.

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