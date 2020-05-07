Лондон, , 22:44 — REGNUM Странный поступок британского ученого может дискредитировать противовирусный карантин, сообщают «Вести» (Израиль).

Британский эпидемиолог Нил Фергюссон тщательно проталкивал идею жестких карантинных мер перед правительством Великобритании. Теперь 51-летнему ученому пришлось уволиться с должности, так как его заметили за нарушением собственных карантинных предписаний.

Мало того, нарушение было весьма неэтичным, ведь Фергюссон, отправив сограждан на карантин, сам предпочел встречаться с 38-летней замужней любовницей. 5 мая эпидемиолог заявил, что был неправ, увольняется, но просит простить его, так как своим поступком он не создал ни для кого угрозы. По его словам, на момент объявления карантина он уже переболел COVID-19.