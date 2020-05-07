Кишинёв, , 16:09 — REGNUM Румыния направила в Молдавию конвой из 20 грузовиков с гуманитарной помощью для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передает ИА REGNUM, в гуманитарном грузе — 500 тыс. защитных масок, 50 тыс. защитных комбинезонов и лекарства — общей стоимостью 3,5 млн евро.

Власти Молдавии поблагодарили Бухарест за помощь, однако прорумынские политики и активисты в Кишиневе раскритиковали руководство страны за то, что румынскую помощь встретили недостаточно торжественно и без церемонии на центральной площади Кишинева.

Более того, выяснилось, что румынские власти также рассчитывали, что их с торжественными церемониями и на высшем уровне встретят на центральной площади молдавской столицы.

Несмотря на карантинные меры, прорумынские активисты даже провели протест в одном из районов Кишинева, где встречали румынский конвой. Они освистали представителей правительства Молдавии и «извинились» перед румынским правительством за действия молдавских властей, которые «не удосужились красиво и уважительно принять гостей».

Президент Молдавии Игорь Додон принял участие в передаче груза молдавским больницам, заявив, что помощь Бухареста — «по-настоящему братский жест наших друзей, братьев и соседей».

«Друг познается в беде, эта поговорка одинаково звучит и в Румынии, и в Молдавии», — добавил Додон, уклонившись от ответа на вопрос о том, почему румынский конвой «не так встретили».