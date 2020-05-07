Джакарта, , 11:11 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии отметили, что у 705 граждан Индонезии за рубежом подтвердили SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

По данным МИД, из-за коронавируса за рубежом погибли 36 граждан Индонезии.

В МИД Индонезии также заявили, что новые случаи заражения SARS-CoV-2 выявлены в Саудовской Аравии, Катаре, Франции, Малайзии, Италии и Пакистане. В настоящее время в Пакистане подтвердили заражение коронавирусом у 30 индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выросло почти до 12,5 тысяч.

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