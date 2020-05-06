Дамаск, , 23:27 — REGNUM На территории зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии незаконные вооруженные формирования, подконтрольные Турции, соблюдали режим прекращения огня, сообщил 6 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — сказал начальник российского Центра.

Он напомнил, что режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации введен 6 марта в соответствии с российско-турецкими договоренностями, подписанными в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике использует специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия с турецкой стороной.

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