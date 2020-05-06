Дамаск, , 23:11 — REGNUM Подразделения российской военной полиции осуществили очередное патрулирование в двух провинциях на северо-востоке Сирии, сообщил 6 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он отметил, что патрулирование проведено в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года и положившего конец турецкой военной операции против сирийских курдов.

«Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо и Хасака», — сказал Олег Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование на северо-востоке Сирии проводится для обеспечения отвода курдских вооруженных формирований от границы Турции.

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