Москва, , 21:00 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Майклом Помпео высказался за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает 6 мая пресс-служба МИД России.

Как отмечается, главы внешнеполитических ведомств обмяли мнениями по проблематике глобальной безопасности и рассмотрели «пути активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению с учётом факторов, влияющих на стратегическую стабильность».

«Сергей Лавров вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в беседе затрагивался ряд других актуальных вопросов международной повестки дня, включая работу Совета Безопасности ООН, а также перспективы развития взаимодействия в сферах экономики, контртерроризма и кибербезопасности, информирует пресс-слуба.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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