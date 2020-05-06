Москва, 6 мая 2020, 15:36 — REGNUM Латвия получала колоссальные деньги от СССР, призвал не забывать политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра юстиции Латвии Яниса Борданса о том, что Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе.
При этом Вассерман отметил, что «идейные сторонники латышской фашистской диктатуры», существовавшей там с 1934 года по 1940 год, и «латышских фашистских террористов», действовавших там с 1941 года до начала 1950-х годов, придя к власти, порушили практически всё созданное и в имперское, и в советское время, да ещё и утратили колоссальный российский рынок.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Борданса, во время нахождения в составе СССР Латвия отдавала в общий бюджет 48% своих бюджетов.