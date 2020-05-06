Варшава, , 15:01 — REGNUM Сегодня, 6 мая, Сенат Польши рассмотрит проект резолюции, призывающей правительство немедленно ввести на всей территории страны положение стихийного бедствия в связи с распространением коронавируса.

Проект резолюции был внесён на рассмотрение группой депутатов от обладающих большинством в верхней палате парламента оппозиционных партий, — леволиберальной «Гражданской коалиции» и объединённых левых. 4 мая проект резолюции был рассмотрен законодательным комитетом Сената. Комитет внёс в проект некоторые коррективы, и рекомендовал его к принятию.

«Введение режима стихийного бедствия позволит на законных основаниях, в соответствии с Конституцией, сместить во времени президентские выборы, что необходимо, как из-за постоянно существующие угрозы для здоровья и жизни поляков, так и из-за невозможности проведения в ближайшее время хорошо организованных, добросовестных и честных выборов», — цитирует проект резолюции «Польское радио».

Также сенат планирует рассмотреть изменения в законодательство об энергетике, предполагающие унификацию правового режима в отношении всех газопроводов, проходящих через границу Республики Польша, независимо от того, соединяют ли они Польшу с газовой системой государства-члена Европейского Союза или другого государства.

Как сообщалось ранее, 5 мая Сенат Польши отклонил в полном объёме законопроект о проведении дистанционных (по почте) выборов президента, и отправил его на новое рассмотрение в нижнюю палату парламента. Выборы президента в Польше назначены на 10 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Центризбирком Польши: проведение президентских выборов 10 мая невозможно