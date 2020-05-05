Приштина, , 21:43 — REGNUM Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа 5 мая обратился с письмом к исполняющему обязанности премьер-министра Косово Альбину Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Гурриа выразил солидарность с правительством и гражданами Косово в период борьбы с пандемией COVID-19.

«Этот беспрецедентный для нашего времени кризис является проверкой нашей общей способности к реагированию и сотрудничеству. Гурриа заверил и.о. премьер-министра Курти, что ОЭСР готова оказать поддержку усилиям правительства (Косово. ИА REGNUM) по восстановлению экономики после ситуации, сложившейся из-за вируса», — говорится в заявлении пресс-службы Курти.

Также Гурриа подчеркнул, что произошедший кризис представляет собой уникальную возможность для изменения моделей производства и потребления.

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