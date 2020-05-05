Кишинёв, , 15:49 — REGNUM Российский холдинг «Газпром-Медиа» ведёт переговоры с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком, бежавшим из Молдавии, о покупке его СМИ. Об этом в эфире tv8 заявил скандальный молдавский политик, председатель молдавской «Нашей партии» и мэр города Бельцы Ренато Усатый.

По его мнению, к этой ситуации причастен и президент республики Игорь Додон, который выступает посредником в переговорах.

«Месяц назад Додон начал финансирование этого холдинга Плахотнюка. У него были огромные долги, невыплата зарплат за многие месяцы. Но Додон «закрыл» все вопросы, погасил долги», — приводит интернет-газета «Pressобозрение» слова оппозиционера.

Усатый считает, что, заводя российский холдинг на молдавский рынок, Игорь Додон хочет сэкономить деньги на пиаре и «сделать это деньгами «Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, молдавский олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии в США в 2019 году после отстранения возглавляемой им Демпартии от власти. В России олигарха обвиняют в покушении на убийство, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. В Молдавии он обвиняется в создании преступной группы, шантаже, отмывании денег. Плахотнюк находится в международном розыске.