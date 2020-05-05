Киев, , 09:14 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский выздоровел после заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он написал 4 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров», — сообщил политик.

Он пожелал здоровья всем, кто в данный момент борется с заболеванием COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная отмена карантина в мае чревата гибелью 120 тыс. человек до конца 2020 года.

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