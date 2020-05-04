Киев, , 18:00 — REGNUM Полная отмена карантина на Украине с завтрашнего дня будет иметь «шокирующие последствия» для страны, заявил в своем видео-обращении вечером 4 мая президент Владимир Зеленский.

По его словам, еслизавтра Украина вернется к привычной жизни — это потенциально плюс 120 тысяч смертей от коронавируса до конца года.

«Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременное… оно будет поэтапное, и первое смягчение начнется уже 11 мая», — заявил Зеленский.

Также президент Украины заявил, что если бы не общенациональный карантин, в стране могло бы быть не 12 тыс. заражений, как сейчас, а 200 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство Украины объявило о продлении карантина до 22 мая, но при этом с 11 мая будут существенные смягчения по сравнению с тем, что есть сейчас. Сам Зеленский на совещании сегодня утром объявил, что с сегодняшнего дня страна фактически уже готовится к выходу из карантина.