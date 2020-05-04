Каракас, , 23:02 — REGNUM Венесуэла предложила 120 странам Движения неприсоединения создать международный гуманитарный фонд по поддержке здравоохранения. Об этом 4 мая написал президент страны на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я также попросил провести с помощью видеоконференции симпозиум по опыту борьбы с COVID-19 с участием экспертов в этой области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 4 мая, в режиме видеоконференции под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит саммит Движения неприсоединения, в работе которого принимают участие главы государств и правительств стран-членов организации, выступающие за содействие единству в борьбе с эпидемией коронавируса.

Ожидается, что к саммиту смогут присоединиться генеральный директор ВОЗ, председатель комиссии африканского единства и Генеральный секретарь ООН.

Напомним, Движение неприсоединения — это международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Оно было учреждено на Белградской конференции в сентябре 1961 года, и первоначально в Движение вступили Югославия, Индия и Египет, которые отказались от участия в Североатлантическом Альянсе (НАТО) и Варшавском договоре.

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