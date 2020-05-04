Брюссель, , 23:11 — REGNUM Евросоюз кинул всемирный клич по сбору средств на диагностику, лечение и разработку вакцины от COVID-19. Для этого была проведена донорская видеоконференция под названием Coronavirus Global Response (Глобальный ответ коронавирусу), организованная Европейской Комиссией при активном участии председателя ЕС Шарля Мишеля, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса. Архитектором проекта является Виктор Дзау, президент Национальной медицинской Академии США. В качестве ведущей он-лайн марафона выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Первоначальный вклад Евросоюза в инициативу Coronavirus Global Response составил 1 млрд евро. Всего за время марафона планировалось собрать 7,5 млрд евро.

В поддержку инициативы выступили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, министр здравоохранения Саудовской Аравии Тауфик ибн Фаузан аль-Рабиа, король Иордании Абдалла Второй, президент ЮАР Сирил Рамафоса, король Монако Альбер II, президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент Швейцарии СимонеттаСоммаруга, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр НидерладовМарк Рютте, премьер-министр Люксембурга КсавьеБеттель, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, премьер-министр Португалии Антониу Кошта, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Эстонии ЮриРатас, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, премьер министр Ирландии Лео Варадкар, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, премьер-министр Чехии (выступивший от лица Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) Андрей Бабиш, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (выступил с поддерживающей инициативу речью), премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, директор исследовательской организации Wellcome Trust Джереми Фаррар, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, министр иностранных делЮжной Кореи Кан ГёнХва, министр иностранных Мексики Марсело Эбрард, представители министерства иностранных дел Кувейта, Словении, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, министр здравоохранения Омана Ахмед аль-Саид, министр здравоохранения Румынии Нейлу Татару, Министр социального обеспечения и здравоохранения Финляндии Айно-Кайса Пеконен, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль Хашими, посол Китая в Евросоюзе Чжан Мин, — все они выступили в прямом эфире марафона или прислали своё видеообращение.

Особое внимание Урсула уделила видеосообщениюот партнера ЕС — Фонда фонд Билла и Мелинды Гейтс. В своем видеообращении Мелинда Гейтс ответила на вопрос: что может остановить пандемию?

« Это нечто большее, чем просто создание вакцины, доступной для самых богатых покупателей. Это нечто большее, чем поставка вакцины людям в развитые страны. Пандемия не закончится, пока люди повсюду не получат иммунитет от неё, пока каждый человек не получит пользу от науки независимо от того, где он живёт. Вот для чего все эти усилия. С помощью сочетания мировой экспертизы и интеллектуальной силы мы сможем атаковать эту болезнь также, как она атакует нас: глобально. Работая вместе мы сможем победить её намного быстрее, чем если бы мы работали поодиночке ».

Фонд Билла и Мелинды Гейтс внес в инициативу Евросоюза $100 млн.

Также партнерами марафона выступили финансовые организации и фармацевтические ассоциации: Всемирный экономический форум, Европейский Инвестиционный банк, Всемирный Банк, CEPI (Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям), GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), FIND (Фонд для инновационных и новых диагностических средств), ЮНИТЕЙД, IFPMA (Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций), Сеть производителей вакцин в развивающихся странах.

Все участники говорили о необходимости объединить усилия перед лицом пандемии и внести свой вклад в общий поиск лекарства и вакцины от вируса, без которой, по их мнению, победа над вирусом невозможна.

В прямом эфире марафона Фонду удалось набрать €7,4 млрд.

Российская Федерация в марафоне не участвовала.

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