Хельсинки, , 21:44 — REGNUM В Финляндии с 1 июня разрешат проведение публичных мероприятий численностью до 50 человек, также с этого времени возобновят свою работу большинство учреждений социально-культурной сферы. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе правительства Финляндии.

«Организация крупных публичных мероприятий и собраний более 500 человек запрещена до 31 июля», — говорится в заявлении.

Однако, по решению правительства, с 1 июня Национальный архив, библиотеки и большинство музеев, театров, домов культуры, спортивных учреждений, помещений для проведения досуга молодежи, реабилитации и совещаний возобновят свою работу и смогут проводить мероприятия до 50 человек.

«Людям старше 70 лет по-прежнему рекомендуется избегать физического контакта, когда это возможно», — уточнили в правительстве.

Напомним, ранее правительство Финляндии одобрило ослабление ограничительных мер на поездки в зарубежные страны, с 14 мая гражданам страны можно будет осуществлять путешествия в страны Шенгенской зоны.