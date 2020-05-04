Донецк, , 19:51 — REGNUM В ДНР в результате обстрела посёлка Александровка с позиций украинских вооружённых формирований ранены трое детей, сообщает 4 мая пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики.

С позиций украинских карателей в посёлке Марьинка был произведён обстрел из автоматической пушки боевой машины пехоты (БМП-2).

В результате были ранены две девочки 2013 года рождения и одна девочка 2010 года рождения.

Дети получили осколочные ранения головы, спины и ног. Их эвакуировали в нейрохирургическое отделение местной больницы.

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