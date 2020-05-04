Подгорица, , 19:01 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович превратил медийное пространство страны в «черную дыру» и теперь высмеивает журналистов. Об этом говориться в сообщении, распространённым оппозиционным объединением «Демократический фронт» после того, как Джуканович публично поздравил работников СМИ с 3 мая — Всемирным днем свободы СМИ, и поблагодарил их за «профессиональную и свободную подачу информации».

По мнению представителей «Демократического фронта», заявление Джукановича — «верх политического и человеческого лицемерия», так как именно президент Черногории пытается полностью контролировать СМИ. При этом, подчеркивают они, Джуканович не постеснялся присоединиться к кампании ООН под лозунгом «За журналистику без страха и фаворитов».

Авторы сообщения также напоминают, что в Черногории в последнее время увеличивается количество нападений на журналистов и арестов сотрудников СМИ.

«Поэтому «Демократический фронт» заявляет о том, что президент давно потерял любое право говорить на эту тему (свобода СМИ — ИА REGNUM), тем более право лично выражать поддержку журналистам. И это в стране, из которой он сотворил экспериментальную черную дыру, которая может послужить испытательным полигоном для изучения действия репрессий против свободы СМИ. А также для иллюстрации методов насилия над журналистами, среди которых — аресты из-за опубликованных статей, предвзятые судебные процессы, сжигание автомобилей, избиение, забрасывание редакций бомбами», — цитирует издание Vijesti. me текст сообщения.

Напомним, что в январе полиция Черногории задержала двух главных редакторов просербских порталов «Ин4с» и «Борба» Гойко Раичевича и Дражена Живковича с целью дачи показаний. На страницах этих двух изданий была опубликована новость о том, что в правительственной резиденции «Вила Горица» в Подгорице прогремел взрыв. Полиция Черногории сочла, что эта новость может вызвать панику среди населения, хотя упомянутые СМИ сразу после того, как появилось сообщение Управления полиции о том, что речь идет не о взрыве, а о неисправности электросети, опубликовали это уточнение.