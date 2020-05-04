Киев, , 18:54 — REGNUM Американские лаборатории, находящиеся на Украине, — это военные базы США, заявил 4 мая депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщается на сайте возглавляемой им партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Медведчук «Находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся министерству обороны США и выполняющие поставленные им задачи, службу на которых несут граждане Соединённых Штатов, де-факто являются не чем иным, как военными базами США, действующими на территории нашей страны, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины».

Украинский политик от своего имени и от имени коллеги Рената Кузьмина призвал украинского президента Владимира Зеленского ответить на вопрос: «Какое место занимает борьба с биологическими угрозами в системе национальной безопасности?»

Медведчук обратил внимание на то, что именно американское посольство дало первым ответ на обращение депутатов о работе 15 военных биологических лабораторий США на территории Украины.

Получается, что вопрос размещения этих опасных объектов на Украине «в большей степени волнует официальный Вашингтон, чем украинскую власть, и является доказательством высочайшего внимания к этому вопросу со стороны Пентагона», отмечает украинский политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук и Кузьмин направили Зеленскому запрос о работе 15 биологических лабораторий на территории Украины в апреле 2020 г.

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