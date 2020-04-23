Киев, , 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны. Официальный ответ США был опубликован 22 апреля на сайте посольства.

В представительстве США рассказали, что программа борьбы с биологической угрозой министерства обороны США действует на Украине при поддержке местного правительства и позволяет не только надёжно хранить возбудители болезней и токсины, но и проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.

«Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки», — сказано в сообщении.

Данные, изложенные депутатами Верховной рады Украины в своём запросе, американские чиновники назвали «российской дезинформацией».

Напомним, ранее депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук направили запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они попросили отчитаться о законности функционирования на территории Украины 15 американских биолабораторий, курируемых Пентагоном.

По мнению депутатов, деятельность этих лабораторий может быть одной из причин периодических вспышек различных вирусных заболеваний на Украине.

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