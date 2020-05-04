Нур-Султан, , 17:55 — REGNUM В онлайн-режиме пройдёт в этом году «Бессмертный полк» в Нур-Султане, сообщили 4 мая в пресс-службе администрации казахстанской столицы.

Формат пришлось изменить из-за сложной эпидемиологической обстановки, в которой недопустимо массовое скопление людей. В итоге акция «пройдёт в социальных сетях онлайн».

Так, в Facebook каждый участник акции сможет на своей странице опубликовать данные о родственнике-фронтовике с видероликом о нём, с его фотографиями.

Напомним, в Нур-Султане отменён парад Победы из-за пандемии.

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