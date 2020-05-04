Лондон, , 01:54 — REGNUM Страны мира должны вместе работать над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующий призыв готовится выразить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 мая, сообщает пресс-служба главы британского правительства.

Предполагается, что это заявление Джонсон сделает в ходе онлайн-конференции по сбору помощи на борьбу с COVID-19. Также в мероприятии примут участие представители Германии, Италии, Саудовской Аравии, Франции, Японии, Норвегии и Еврокомиссии.

«Чтобы победить в этом сражении, нам необходимо работать сообща над созданием неуязвимого щита, защищающего наших людей, а этого возможно достичь лишь путем массового производства вакцины», — говорится в заявлении Джонсона.

По его мнению, создание вакцины от COVID-19 является первостепенной задачей современного мира. Джонсон подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции — общая проблема для мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 мая в Великобритании от осложнений COVID-19 скончались 28 446 человек. Тем не менее, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство миновало пик эпидемии коронавируса нового типа.

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