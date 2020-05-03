Прага, , 19:47 — REGNUM Правительство Чехии не намерено высылать дипломатов Российской Федерации из-за появившейся информации в чешских СМИ о возможной попытке мужчины с якобы российским диппаспортом провезти на территорию страны яд рицин, так как она нуждается в соответствующей проверке спецслужб. Об этом 3 мая сообщил вице-премьер Чехии Карел Гавличек в эфире местного телевидения.

«Я не думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы снижалось количество дипломатов. Но никто не имеет права угрожать (Чехии) и нарушать наш суверенитет. Любой, кто это сделает, должен получить твердый ответ», — заявил Гавличек.

Он подчеркнул, что информация о незаконной провозке запрещенного вещества с целью покушения на чешских политиков — глав районов Праги Зденека Гржиба и Ондржея Коларжа — должна пройти проверку специальных служб Чехии и, в случае если она подтвердится, «ответная реакция должна быть твердой».

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сообщения о планах российских властей отравить главу муниципалитета района Прага-6 чешской столицы Онджея Коларжа рицином могут вызывать доверие только нездоровых умов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешское издание Respekt опубликовало материал о том, что в начале апреля в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и ядом рицин в багаже. СМИ тогда заявили, что этот яд мог предназначаться главе района Прага-6 Онджею Коларжу и мэру Праги Зденеку Гржибе как месть за снос памятника маршалу Ивану Коневу.

Читайте ранее в этом сюжете: В здравом уме? Лавров ответил на «российского дипломата с ядом» в Праге