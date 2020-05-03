Брюссель, , 12:48 — REGNUM НАТО подготовит план военной операции для второй волны пандемии коронавируса осенью. Главнокомандующий НАТО Тод Уолтерс должен представить план до обсуждения министрами обороны в конце июня, сообщает новостное издание Spiegel 2 мая со ссылкой на решения Североатлантического совета, принятые на этой неделе.

Как заявили в НАТО, альянс постоянно пересматривает меры, введенные в связи с пандемией COVID 19, и обсуждает следующие шаги. Среднесрочные и долгосрочные последствия и подготовка к ним уже обсуждались в ходе видеоконференции министров обороны 15 апреля. В рамках следующего раунда отсчетов министров в июне эта практика продолжится.

«Слишком рано делать выводы прямо сейчас, но ясно, что нам необходимо усилить устойчивость наших государств, лучше планировать будущие пандемии, защитить наши критически важные отрасли и улучшить планирование для обеспечения бесперебойной коммерческой активности», — указывается в сообщении альянса.

Издание, ссылаясь на дипломатов НАТО, сообщило, что угроза, создаваемая вирусными пандемиями, до сих пор не рассматривалась как угроза безопасности. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, более скоординированная реакция альянса на вторую волну пандемии станет «лакмусовой бумажкой» доверия и сплоченности альянса. Кроме того, совет альянса подверг критике тот факт, что «противники» альянса, такие как Китай или Россия, стратегически использовали медленную реакцию альянса.

Столтенберг также публично предупредил о негативных последствиях вызванного пандемией кризиса для безопасности союзников. Из-за ожидаемого экономического спада ряд стран-членов НАТО могут оказаться более уязвимыми и вынужденными продать части критически важной инфраструктуры. Такое развитие событий может иметь долгосрочные последствия для безопасности стран и реагирования в случае кризиса.