Симферополь, , 12:11 — REGNUM Смерть близкого человека является единственной уважительной причиной, по которой жители Крыма могут выезжать на Украину во время пандемии коронавируса. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил 3 мая на совещании, посвящённом эпидемиологической ситуации на полуострове, сообщает ТАСС.

«Я могу понять, в порядке исключения, если умер на территории Украины родственник. Бывают такие случаи, люди пишут. Только с целью попрощаться… других причин выезжать на территорию Украины в нынешней ситуации нет», — отметил он.

Представитель Роспотребнадзора в Крыму и в Севастополе Наталья Пеньковская рассказала, что украинская сторона не пускает людей, въезжающих с российской стороны. Они вынуждены возвращаться назад с нейтральной полосы границы, после чего получают документы о нахождении в самоизоляции.

«Мы не выносим им постановление на обсерватор, потому что они за границу не прошли», — добавила она.

Напомним, перемещение иностранных граждан и лиц без гражданства на российских пунктах пропуска в Крыму ограничено с 18 марта, но попытки пройти границу время от времени происходят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил, что правила содержания для лиц, прибывших в Крым из-за рубежа, или из других регионов России, не изменятся.

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