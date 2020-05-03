Багдад, , 08:35 — REGNUM Представитель генерального секретаря ООН в Ираке Жанин Хеннис-Пласшерт призвала политические силы Ирака к скорейшему формированию правительства, об этом 3 мая она сообщила на своей странице в Twitter.

«Многочисленные кризисы продолжают толкать Ирак в неизвестность. Скорейшее формирование правительства крайне важно», — отметила Хеннис-Пласшерт.

Политик подчеркнула, что способность идти на компромиссы в подобных вопросах является признаком политической зрелости и устойчивости.

Напомним, за последние месяцы Ирак столкнулся с целым рядом серьезных проблем, осложняющих жизнь страны и в без того сложной ситуации противостояния с террористами.

Речь идет о массовых акциях протеста, заведших страны в политический тупик, выразившийся в отставке правительства, а также угроза распространения коронавирусной инфекции.

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