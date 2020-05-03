Париж, , 05:26 — REGNUM Пандемия нового коронавируса завершала эпоху, в которой мировой порядок определялся политикой США, считают авторы издания Le Monde.

По мнению журналистов, ключевую роль в этом процессе играет Китай, влияние которого заставило Всемирную организацию здравоохранения с опозданием сообщить миру об угрозе пандемии.

Авторы публикации также выразили мнение о том, что до нынешнего кризиса США все больше теряли статус гегемона, но именно текущая ситуация заставила Вашингтон отказаться от лидерских амбиций.

Помимо этого, в Le Monde указали и на закат единства ЕС, который продемонстрировал беспомощность европейских стран перед лицом пандемии и их неспособность к взаимопомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter том, что ситуация с коронавирусом в мире наглядно показала закат эпохи США как гегемона.

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