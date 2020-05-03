Лондон, , 01:03 — REGNUM Учащиеся начальной школы Англии и Уэльса могут приступить с учебе уже с 1 июня. Соответствующие планы осуждает с правительством премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Telegraph.

Как ожидается, планы по выходу страны из режима введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничительных мер Джонсон объявит в своем обращении к нации в воскресенье, 3 мая.

Напомним, Великобритания находится на четвертом месте по числу выявленных заразившихся вирусом SARS-CoV-2. Из 183,5 тысячи зараженных погибли 28,2 тысячи человек.