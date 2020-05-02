Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа запретила главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи давать показания в американском Конгрессе по ситуации с коронавирусом, сообщает газета The Hill.

Сообщается, что Конгресс США планировал заслушать показания Фаучи на заседании одного из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей, который изучает меры, принимаемые Белым домом по предотвращению распространения инфекции.

«Администрация проинформировала о том, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать показания», — заявил источник газеты.

При этом в Белом доме назвали возможное выступление Фаучи в Конгрессе «контрпродуктивным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Китай передал Соединенным Штатам образец коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, Пекин передал образцы только день или два назад.

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