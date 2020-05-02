Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Китай передал США образец нового коронавируса только день или два назад, заявил американский госсекретарь Майк Помпео 1 мая в эфире телепрограммы «Шоу Бака Секстона».

По словам Помпео, США с момента вспышки коронавируса на своей территории пытаются исследовать происхождение вируса. Госсекретарь вновь обвинил китайские власти в непрозрачности и запрете в расследовании на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что появление коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском городе Ухань.

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