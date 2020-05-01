Санкт-Петербург, , 19:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил жителей Петербурга о возможности введения новых ограничительных мер, если в городе произойдет взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом глава города написал на своей странице «ВКонтакте», поздравляя с Первомаем.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Именно на эти дни придётся переломный момент в развитии эпидемии», — предупредил Беглов. По его словам, если горожане со всей ответственностью отнесутся к ограничительным мерам, она пойдёт на спад.

«Или мы столкнёмся со взрывным ростом заболевания. В этом случае нас ждут дополнительные ограничительные меры!», — уведомил губернатор.

Он заявил о том, что во втором случае силы и средства городу придется тратить на тех, кто во время режима самоизоляции игнорировал интересы большинства.

«На тех, кто как ребёнок считает, что раз угроза не видна глазу, ее не существует! На тех, кому собственный ежеминутный интерес важнее здоровья близких», — уточнил Александр Беглов.

Он попросил петербуржцев проявить терпение и здравомыслие, оставаясь дома или на даче, соблюдать принцип самоизоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 349 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в городе зафиксировано 4411 случаев заражения. 33 человека скончались, из них два случая подтверждены за последние сутки.

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