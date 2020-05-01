Улан-Батор, , 16:03 — REGNUM В Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе 30 апреля состоялась передача медицинских масок для жителям Бурятии от монгольских выпускников российских и советских вузов.

Инициаторами благотворительной акции стали Союз монгольских обществ дружбы и Монгольская ассоциация выпускников советских и российских учебных заведений (МАВСУЗ).

Акцию поддержали и Монгольская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. В ходе акции выпускники и преподаватели русского языка пожертвовали 5,37 млн тугриков (примерно 155 тысяч рублей) в знак благодарности Бурятии за помощь, оказанную в ходе прибытия на родину монгольских студентов из России.

На собранные средства было закуплено более 15 тысяч медицинских масок у местном фармацевтической компании со скидкой 50%. Директор фармацевтической компании решил поддержать благотворительную акцию, поскольку его родители являются выпускниками иркутских вузов.

Организаторы благотворительной акции передали помощь руководителю представительства Россотрудничества в Монголии Амгалану Базархандаеву. В свою очередь дипломат от лица российских граждан поблагодарил монгольскую сторону за организацию благотворительной акции и заверил в своевременной доставке груза в Бурятию.

Монгольские русисты отметили, что на этом благотворительная акция не заканчивается, они планируют пожертвовать маски жителям Иркутской области.

Отметим, 11 апреля рейсом из Москвы в Улан-Удэ прибыли 126 монгольских студентов. Власти Бурятии по просьбе генерального консульства Монголии в Улан-Удэ организовали перевозку студентов до пограничного пункта Кяхта-Алтанбулаг.