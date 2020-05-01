Москва, , 15:33 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обещает делать все для возвращения прежнего пенсионного возраста.

«Мы никогда не смиримся с повышением пенсионного возраста и будем настаивать на возвращении к нормальному режиму, а именно, когда мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет», — заявил Миронов в эфире партийной радиостанции.

Читайте также: Госдума против закрепления в Конституции старого срока выхода на пенсию

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России прошла пенсионная реформа. В итоге пенсионный возраст предполагается повысить в несколько этапов: для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 60 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов прогнозирует большие перемены в России

Читайте развитие сюжета: Миронов: «Сегодня всем нам необходима солидарность»