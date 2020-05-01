Москва, , 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

«Очевидно, что мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений», — заявил Медведев.

Он считает актуальным детально проанализировать опыт, который сейчас накапливается.

«А затем — вернуться к вопросу изменения трудового законодательства, чтобы оно стало не просто более современным, чтобы оно отвечало на те вызовы, с которыми сталкивается человечество в 2020 году», — сказал Медведев.

Ранее Медведев допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

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