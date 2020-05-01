Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Бывший советник американского лидера по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Флинн будет оправдан и потому имеет возможность вернуться на работу в администрацию США. Об этом 1 мая рассказал журналистам американский президент Дональд Трамп.

«Я думаю, что он будет полностью оправдан так или иначе. И, конечно, он сможет вернуться», — заявил президент США в ответ на вопрос журналистов о том, собирается ли он вернуть своего экс-советника на работу в американскую администрацию.

Также Трамп заявил, что Флинн немало настрадался из-за сложившейся с его увольнением ситуации и назвал его «прекрасным человеком».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс рассказал, что Майкл Флинн, являвшийся до февраля 2017 года помощником президента США по национальной безопасности, не делал попыток скрыть данные о своих разговорах с Сергеем Кисляком, что позднее стало причиной его увольнения с занимаемой должности.