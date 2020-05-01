Дамаск, , 03:41 — REGNUM Утром 1 мая в воздушное пространство на северо-востоке Сирии вторглись военные самолеты стран западной коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщает агентство SANA.

Заявляется, что военные самолёты коалиции летают на небольшой высоте в районе провинциального центра Хасеке, находящегося в 720 км от Дамаска.

В настоящее время город разделён. Часть Хасеке, с аэропортом и районом государственных учреждений, контролируются правительством. Большая часть города находится под контролем курдских подразделений из объединения «Силы демократической Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, большая колонна Вооружённых сил США вечером 28 апреля 2020 года вошла на территорию Сирии. Речь идёт о нескольких сотнях автомобилей.

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