Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 22:40 — REGNUM Организация Объединенных Наций не располагает какой-либо информацией о ситуации с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
По словам генсека ООН, у него нет никаких данных о том, что с лидером Северной Кореи что-то не так. Информацией о состоянии здоровья Ким Чен Ына Всемирная организация не располагает.
Напомним, что западные СМИ активно распространяют информацию о том, что Ким Чен Ын якобы умер или у него серьезные проблемы со здоровьем.
Однако в самой Северной Корее эту информацию опровергли. Примечательно, что и в Южной Корее также опровергли информацию о том, что Ким Чен Ын либо умер, либо нездоров.