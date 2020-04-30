Нью-Йорк, США, , 22:40 — REGNUM Организация Объединенных Наций не располагает какой-либо информацией о ситуации с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По словам генсека ООН, у него нет никаких данных о том, что с лидером Северной Кореи что-то не так. Информацией о состоянии здоровья Ким Чен Ына Всемирная организация не располагает.

Напомним, что западные СМИ активно распространяют информацию о том, что Ким Чен Ын якобы умер или у него серьезные проблемы со здоровьем.

Однако в самой Северной Корее эту информацию опровергли. Примечательно, что и в Южной Корее также опровергли информацию о том, что Ким Чен Ын либо умер, либо нездоров.