Москва, , 19:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.

«Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь», — сказал Владимиру Путин Михаилу Мишустину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин сегодня объявил о том, что он заразился коронавирусом.

В ходе онлайн-совещания с Путиным Мишустин рассказал, что тесты, которые он сдал, дали положительный результат.

«Я должен соблюдать самоизоляцию», — подчеркнул Мишустин.

Исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер России Андрей Белоусов.