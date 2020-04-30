Москва, 30 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что социально ориентированным российским некоммерческим организациям необходимо предоставить дополнительные меры поддержки в условиях пандемии. Об этом президент России сказал сегодня, 30 апреля, в ходе онлайн-встречи с с участниками общероссийской акции «МыВместе».
По словам Путина, всем российским социально ориентированным некоммерческим организациям необходимо предоставить дополнительные меры поддержки, которые сопоставимы с теми, которые уже были предоставлены предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса.
Путин перечислил, какие это могут быть меры поддержки:
Правительству Российской Федерации Путин поручил определить четкие и понятные критерии предоставления поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций.