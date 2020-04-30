Москва, , 17:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что социально ориентированным российским некоммерческим организациям необходимо предоставить дополнительные меры поддержки в условиях пандемии. Об этом президент России сказал сегодня, 30 апреля, в ходе онлайн-встречи с с участниками общероссийской акции «МыВместе».

По словам Путина, всем российским социально ориентированным некоммерческим организациям необходимо предоставить дополнительные меры поддержки, которые сопоставимы с теми, которые уже были предоставлены предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса.

Путин перечислил, какие это могут быть меры поддержки:

«В том числе это касается и отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также в соответствии с ранее принятым решением и отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества».

Правительству Российской Федерации Путин поручил определить четкие и понятные критерии предоставления поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций.