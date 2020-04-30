Киев, , 14:56 — REGNUM Компания «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» готова обеспечить транзит газа в Польшу из Словакии в случае прекращения поставок из России. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон 30 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«По заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины…, а также поставки из ПХГ (подземных газовых хранилищ — ИА REGNUM) Украины в Польшу», — рассказал он.

Макогон напомнил, что 18 мая заканчивается транзитный контракт между Польшей и Россией, а также подчеркнул, что Украина готова обеспечить Польшу необходимым ресурсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Оператор газотранспортной системы Украины» заявил, что Газпром через пять лет может не продлевать транзитный контракт с Украиной, поскольку к тому времени ГТС страны уже будет переориентирована на газоснабжения внутренних потребителей.

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