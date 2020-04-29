Киев, 29 апреля 2020, 13:26 — REGNUM В течение ближайших пяти лет Украина подготовит свою газотранспортную систему (ГТС) к полному прекращению транзита российского газа. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон 29 апреля в интервью «РБК».
Он рассказал, что если Газпром достроит трубопровод «Северный поток — 2», украинские мощности станут ему не нужны.
Чиновник добавил, что в конечном итоге украинская ГТС будет поставлять газ в основном на внутренний рынок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления компании НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина остановила импорт российского газа, поскольку её рынок переполнен этим топливом.
Читайте также: Украинский рынок перенасыщен газом — глава «Нафтогаза»