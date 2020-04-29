Киев, , 13:26 — REGNUM В течение ближайших пяти лет Украина подготовит свою газотранспортную систему (ГТС) к полному прекращению транзита российского газа. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон 29 апреля в интервью «РБК».

Он рассказал, что если Газпром достроит трубопровод «Северный поток — 2», украинские мощности станут ему не нужны.

«Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные», — отметил Макогон.

Чиновник добавил, что в конечном итоге украинская ГТС будет поставлять газ в основном на внутренний рынок.

«Но мы готовы к сценарию «нулевого транзита» и за пять лет полностью обновим нашу ГТС под этот сценарий», — подытожил глава украинской компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления компании НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина остановила импорт российского газа, поскольку её рынок переполнен этим топливом.

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